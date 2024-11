.com - Fratello e sorella sorpresi a rubare, investono carabiniere

, tentano la fuga su un’auto e finiscono per investire un: arrestata dai carabinieri una 29 enne, e denunciato un 17enne. Il veicolo, risultato essere senza assicurazione, è stato poi ritrovato in un canale.: scattano le manetteSono statia infrangere il vetro di un auto in sosta: a quel punto hanno provato a scappare a bordo di un veicolo, finendo per investire uno dei militari che si era collocato appena davanti. Alla fine è emerso che i due fermati fossero, entrambi di etnia rom. Entrambi sono stati bloccati: lei, 29 anni, è stata arrestata. Lui, 17enne, è stato denunciato. Il tutto è successo in zona Tor San Lorenzo. Le accuse per loro sono tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.