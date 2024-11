Fonotica presenta | Digitalium

Leggi su Funweek.it

I migliori talenti emergenti dell’arte audiovisuale si ritrovano all’interno di un unico imperdibile evento, in cui l’arte incontra pixel distorti e realtà oniriche. Dopo il successo di Visual Sound, il primo festival dedicato al contemporaneo dell’arte audiovisuale dedicato ad artisti e artiste under 35, dal 22 novembre al 21 dicembre arriva nella capitale Digitalatium, un palcoscenico internazionale per i talenti emergenti dell’arte digitale del Lazio. Da un’idea del collettivo Flyer New Media, organizzatore di Fotonica il festival-evento della capitale che da otto anni a Roma esplora l’intersezione fra immagini e suoni nell’arte digitale, e con il sostegno della Regione Lazio e numerosi partner internazionali, Digitalatium valorizza i giovani artisti della regione con un tour che ha toccato cinque paesi stranieri quali Grecia, Polonia, Egitto, Spagna e Palestina e si conclude in Italia con una mostra immersiva in programma al Nuovo Cinema Aquila dal 22 novembre al 21 dicembre.