Cityrumors.it - Fiamma o non fiamma, se ne parla in Fdi: “Si toglie, siamo altro adesso…”

Il dibattito è acceso e anche piuttosto sentito all’interno di Fratelli d’Italia, anche e soprattutto dopo l’uscita della figlia di Almirante‘Spegnerla o tenerla accesa’, questo è il dilemma. O il problema a seconda dei casi. Per la sinistra è uno dei motivi su cui fare leva alla nostalgia del fascismo, per i militanti di Fratelli d’Italia, o almeno per la stragrande maggioranza, un non problema anzi, sta quasi diventando un fastidio tanto da “soffiarci sopra” e spegnerla definitivamente, ovverorla dal simbolo ere qualsiasi alibi.o non, se nein Fdi: “Siadesso.” (Ansa Foto) Cityrumors.itDall’iniziativa del ministro Ciriani alle parole dure e decise della figlia di Almirante che se la prendeva con chi dimentica il passato, sono andate via ventiquattrore o giù di lì e il tema è sentito.