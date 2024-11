Lanazione.it - Estra e Alia Multiutility. In scena l’ultimo scontro. Spaccatura nel Cda tra Macrì e Ciolini

Tre a due e la palla se la porta via. Non si rimette al centro perché la riunione del Consiglio di amministrazione di, storica società pratese divenuta holding del Centro e Sud It, è finita nella bufera: cda spaccato, con posizioni nettamente diverse al vertice. A testimonianza che le vedute non viaggiano all’unisono. Una conferma perché il copione suona lo stesso spartito trae la capogruppo(detiene il 40 per cento della società di gas e luce di via Panziera) ormai da tempo. Divisioni sulle strategie, sul piano industriale, sul rapporto tra AM e le partecipate (oltre aci sono Publiacqua eservizi ambientali).non vuol essere una business unit di, ma un valore aggiunto. E per esserlo deve godere, seppur da partecipata, di quella autonomia che può dare ancora gambe al potenziale sviluppo della holding made in Prato.