Esperienze di studio all’estero. Il 40% ha difficoltà al rientro

Studiarecambia. Per i ragazzi è un’opportunità di crescita personale che porta a una maggiore apertura mentale e migliora la capacità di adattamento. Al tempo stesso, però, è un’esperienza che li fa sentire stranieri in patria, perché alnon riescono a condividere con amici e familiari ciò che hanno vissuto e faticano a riabituarsi alla vita di casa. Questa situazione, mix tra una sorta di depressione, nostalgia, apatia e idealizzazione del paese straniero, viene definita ’reverse culture shock’ (shock culturale inverso) e colpisce sempre più studenti anche in Italia. Secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre 70.000 ragazzi italiani partecipano ogni anno al programma Erasmus e più di 10.000 frequentano un anno scolasticoattraverso scambi culturali.