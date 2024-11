Liberoquotidiano.it - Energia, circa 6 piemontesi su 10 non conoscono il loro consumo di luce e gas

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Per il 51,5% deila bolletta del gas è ancora poco chiara (un po' sopra rispetto al dato nazionale del 43,4%). Va meglio per la bolletta della, non chiara per il 48,7% degli intervistati. È quanto emerge dal nuovo Pulseee Gas Index, osservatorio che analizza le abitudini sostenibili degli italiani sviluppato con NielsenIQ, con focus Regione Piemonte. Infatti, tra gli aspetti più complessi da interpretare, troviamo sul podio, il grafico delle voci di spesa (25,6%), il riepilogo dei consumi in bolletta (23,1%) e lo storico delnell'ultimo anno (23,1%). Sebbene quasi il 70% non abbia reale consapevolezza di quanto consumino gli elettrodomestici di casa, il 48,7% degli intervistati ha messo al primo posto il forno come l'elettrodomestico dal più alto, seguito dalla stufetta elettrica (48,1%) e dal condizionatore (33,3%), l'87,2% ha manifestato un forte interesse nel voler ridurre i propri consumi e quasi 1 piemontese su 2 vorrebbe ricevere consigli per la riduzione dei consumi dal proprio fornitore.