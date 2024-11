Ilrestodelcarlino.it - Dall’Appennino barricate contro l’eolico

"Apecchio ha già dato, qui non c’è spazio per altre pale eoliche" è stata la risposta degli abitanti del paese nell’assemblea dell’altro ieri indetta per raccogliere le osservazioni dei cittadini sulla comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte della società Fri-El Spa con sede a Bolzano relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sessaglia" ubicato nel comune di Apecchio e costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale 6 Mw per un totale di 30 Mw con relative opere connesse ed indispensabili nei comuni di Apecchio, Città di Castello, San Giustino e Mercatello sul Metauro. Presenti all’assemblea oltre ai numerosi cittadini di Apecchio e dei paesi interessati, i tecnici della società Fri-El spa, i funzionari della Regione Marche e il sindaco Vittorio Nicolucci.