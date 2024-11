Thesocialpost.it - Cosimo Bello, operaio morto a 28 anni sulla statale: scontro all’alba con un suv

L’ennesimo incidente si è verificato275 Maglie-Leuca, nel Salento, poco dopo le 5 del mattino di giovedì 20 novembre. Il bilancio tragico è di une tre feriti, due dei quali trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Tricase. A perdere la vita è stato un ragazzo di 28, originario di Castrignano del Capo. L’si trovava sul lato passeggero di un mezzo della nettezza urbana per conto della ditta Bianco igiene ambientale, società con sede a Nardò.Leggi anche:cade dal tetto di un capannone e muore: dramma nel parmenseLa dinamica del pauroso incidenteL’incidente stradale si è verificato all’altezza di San Dana, frazione di Gagliano del Capo, in un tratto di strada molto stretto. Secondo i primi accertamenti, sembra che il mezzo compattatore sia finito contro un suv che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.