Conte fa una bella scoperta nello spogliatoio E spunta un retroscena su Lobotka

Non solo il capitano azzurro: nella rosa partenopea ben cinque calciatori guidano le rispettive nazionali. Un’arma in più nella corsa Champions.Il Napoli di Antonionon ha solo Buongiorno nei piani futuri come possibile “capitan futuro”. La squadra azzurra, attualmente in testa alla Serie A, può contare su una vera e propria “montagna di personalità”, come ama definirla il tecnico salentino.D’altronde, chi meglio dipuò riconoscere i leader? L’ex capitano della Juventus ha vissuto da protagonista un’epoca d’oro, giocando al fianco di futuri campioni del mondo come Marcello Lippi in panchina e Didier Deschamps in campo, oltre a condividere il terreno di gioco con un certo Zinedine Zidane, tre Champions e un Mondiale in bacheca.Oggi nel Napoli non c’è solo Giovanni Di Lorenzo, erede di Insigne con la fascia al braccio, ma una vera e propria collezione di capitani: da Rrahmani a Lukaku, passando pere Anguissa, tutti punti di riferimento delle rispettive nazionali.