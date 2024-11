Dilei.it - Come riconoscere e combattere ogni giorno la violenza di genere

Leggi su Dilei.it

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro lasulle Donne, l’attenzione collettiva si concentra su un tema che, purtroppo, viene troppo spesso messo in secondo piano. Ladi, infatti, è una realtà che tocca la vita di tutte e tutti, indipendentemente dall’età, dall’ambito sociale o culturale.Secondo i dati di Fondazione Libellula, l’85% dei giovani in Italia considera lacontro le donne un problema grave e urgente, un allarme che attraversa le nostre città, le scuole, le case, e che coinvolge anche il mondo digitale. Lanon è qualcosa che accade solo in casi isolati, ma è un fenomeno radicato nella quotidianità, che si manifesta in molti modi e che spesso rimane nascosto, invisibile.Sebbene siano gli atti estremiil femminicidio o l’abuso fisico a ricevere maggior attenzione, le sue forme più sottili, psicologiche, economiche o verbali sono altrettanto pericolose e devastanti.