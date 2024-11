Quotidiano.net - Appello di Lupi ai partiti: meno risse: "Risolviamo i problemi della gente"

Leggi su Quotidiano.net

"Quando oltre la metà delle persone non va a votare, è segno che la democrazia è malata, e anche gravemente". Maurizio, leader di Noi Moderati, una lunga vita politica alle spalle, è pienamente consapevolegravità di un problema che iaffrontano troppo spesso solo a parole. Che cosa sta succedendo? "Le persone pensano che il loro voto sia inutile, sentono le istituzioni lontane, vedono che la politica anziché risolvere i loropunta solo ad abbattere l’avversario, parlando da un lato di zecche rosse, dall’altro del pericolo del ritorno del fascismo oppure di rivolta sociale". Sta facendo un mea culpa? La responsabilitàfuga dalle urne è dei? "Sì. Dobbiamo smetterla di nasconderci dietro un dito, dire che gli elettori non ci hanno capito. Se i politici, per primi, hanno iniziato a delegittimare le istituzioni parlando di un Parlamento da aprire come una scatola di sardine o cavalcando il malessere delle persone per prendere voti, ma senza dare soluzioni, cosa avremmo dovuto aspettarci? Ingorghi alle urne?".