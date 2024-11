Romadailynews.it - Allerta meteo gialla nel Lazio: venti forti e temporali nelle prossime ore

Leggi su Romadailynews.it

La Protezione Civile regionale prevede maltempo intenso fino a 36 ore con vento forte, mareggiate e.Roma, 21 novembre 2024 – Maltempo in arrivo nel. La Protezione Civile regionale ha diramato un’valida dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre, per le successive 24-36 ore. L’avviso riguardadi intensità da forte a burrasca, provenienti dai quadranti occidentali, con raffiche che potranno raggiungere il livello di burrasca forte. Sono previste inoltre mareggiate lungo le coste più esposte.Le condizioni peggioreranno ulteriormente dalle prime ore di domani, venerdì 22 novembre 2024, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno in particolare i settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da:Rovesci di forte intensità;Frequente attività elettrica;raffiche di vento.