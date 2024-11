Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, “ti amo” di Fabio: Gemma Galgani sospetta

Leggi su Anticipazionitv.it

La registrazione del 19 novembre 2024 del trono over diha regalato momenti intensi e colpi di scena.Cannone si sono avvicinati ulteriormente con un bacio in esterna e un “ti amo” inaspettato. Tuttavia, in studio,ha mostrato atteggiamenti contrastanti, suscitando i dubbi di. Sabrina, invece, continua la sua frequentazione con Diego e Maurizio, ma finisce nel mirino di Tina Cipollari. Gloria intreccia nuove conoscenze, mentre Alessio viene abbandonato dalle dame in un gesto di protesta collettiva. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.Cannone: baci e incertezzeTraCannone scoppia la passione durante un’esterna romantica, culminata con un bacio e un “ti amo” da parte di lui. Un gesto che ha sorpreso, sempre più coinvolta emotivamente.