Anteprima24.it - Truffa sui fondi migranti, tra i 17 indagati anche una suora

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un’indagine sugli affidamenti da parte del Comune di Caserta dei progetti da sei milioni di euro per l’integrazione dinella città capoluogo: 17 gli, tra cui l’ex dipendente comunale in pensione Matteo Palmisani, suor Rita Giarretta, legale rappresentante della congregazione delle Suore Orsoline, e diversi esponenti del centro sociale Ex Canapificio di Caserta, una delle più importanti associazioni del territorio che si occupano di accoglienza, assistenza e integrazione dei, attraversosportelli dedicati e progetti di inclusione. I reati contestati a vario titolo sono, estorsione e falso. Le indagini sono partite dalla denuncia di un ex operatore ghanese del Centro sociale Ex Canapificio, licenziato perché trovato ad appropriarsi di cose dell’associazione, e poidenunciato dai vertici del centro.