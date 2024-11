Thesocialpost.it - “Tempesta artica” sull’Italia: arrivano neve e piogge, le previsioni regione per regione

Vento, mareggiate, freddo e persino. Una violentasi sta abbattendo, con l’arrivo nei prossimi giorni di gelate significative. Il calo termico sarà rilevante e il rischio di tempeste è concreto. Queste sono lemeteo fornite dagli esperti per il 20 novembre e i giorni a seguire.Ariain arrivo dalla Scandinavia: il parere dell’esperto Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, avverte che una vasta massa d’ariasta scivolando dalle fredde regioni scandinave verso le Alpi; nelle ultime ore, questa soffice corrente ha già portatoe temperature rigide in Francia, Germania e nelle zone alpine europee, e tra giovedì e venerdì colpirà anche l’Italia.Da giovedì, si prevede un brusco calo delle temperature, che potrebbe raggiungere i 10-12°C in meno: tra venerdì e sabato i valori minimi scenderanno fino a -5°C nella Pianura Padana e a -1°C in alcune aree centrali.