Tvzap.it - Prima il sorpasso e poi la tragedia, Luigi muore davanti alla moglie

Leggi su Tvzap.it

Un incidente assurdo che facciamo fatica anche a raccontare.è morto per un gesto eroico,agli occhi della. Un auto l’aveva sorpassato ed era uscita fuori strada, capovolgendosi. Lui ha accostato ed è sceso per controllare cosa fosse successo, ma nello stesso momento è passato un altro veicolo e l’ha investito. (Continua.)Leggi anche: È morto Simone Dein un terribile incidente d’autoLeggi anche: “Ho chiamato i carabinieri”. Carmen e, è successo dopo la puntata a “C’è posta per te”per un incidenteAveva visto l’auto che l’aveva appena sorpassato uscire di strada e capovolgersi e lui, senza pensarci due volte, ha accostato, è sceso dpropria auto per dare aiuto alle due ragazze che si trovavano nella vettura cappottata.