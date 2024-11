Zonawrestling.net - NXT: Charlie Dempsey sfiderà un ex WWE nelle indies

Chesia uno dei migliori talenti in NXT è ormai chiaro. Così come è chiaro che la WWE si fidi ciecamente di lui, nonostante – almeno finora – non sia ancora stato utilizzato al meglio in NXT. Eppure il figlio d’arte ha avuto in questi mesi diverse possibilità per andare a farsi le ossa in altre federazioni, debuttando, tra le altre, in TNA, AJPW e Bloodsport, dove tornerà tra pochi giorni per sfidare il giapponese AKIRA. Ma non è finita qui.L’incontro con un ex WWEPrima della fine dell’anno, il figlio dell’ex General Manager William Regal tornerà alle origini: a distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione nella federazione, infatti, il 15 dicembrelotterà in WWN, la World Wrestling Network. E a salire sul ring contro di lui è una vecchia conoscenza: l’ex NXT Timothy Thatcher, che comeè uno degli esponenti del catch wrestling e mago delle sottomissioni.