Ilfattoquotidiano.it - “Nonno Fabrizio De Andrè scriveva le ricette. Con mio padre Cristiano non ho rapporti, ma gli cucinerei il piatto preferito”: Filippo De Andrè chef ai fornelli

Deè figlio d’arte, ma anni luce lontano dal mondo della musica. La sua creatività si esprime ai. “La musica è parte della mia vita, così come la pittura, la scultura, la recitazione. In particolare il teatro. La cucina per me è una forma di teatro: mi permette di raccontarmi senza filtri”, ha detto a Il Corriere della Sera.Poi ha sfogliato l’album di famiglia: “MioFaber bazzicava spesso tra i: dava suggerimenti, chiedeva consigli.lecon meticolosità. Come lui amo la dedizione e la cura per il dettaglio. Papà mi ha sempre raccontato la passione diper i grandi ristoranti francesi. Amava le salse, lui, la bordolese in particolare. Chi entra nella mia vita lascia sempre un segno che io traduco in”.Mentre il, con il quale oggi non ha, lo ha aiutato ad andare avanti sin dal primo momento: “‘Tu devi fare una scuola di alta cucina’, mi disse.