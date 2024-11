Dilei.it - Noi e… ospiti di stasera del programma condotto da Mara Venier per Unicef

Leggi su Dilei.it

Questa sera, in occasione del World’s Children Day istituito da, Rai1 ospiterà una serata speciale condotta daper puntare l’attenzione sui diritti di bambini e adolescenti.Una serata evento che vedrà al timone una delle conduttrici più amate di sempre che, con la sua simpatia e grande umanità, sarà la madrina perfetta per promuovere la consapevolezza sui diritti dei più piccoli, troppo spesso dimenticati o non sottolineati con la giusta importanza. Sono milioni i bambini in tutto il mondo che non possono godere di diritti essenziali come la salute, l’istruzione e il gioco e Noi e.insieme alla Rai si pone l’obiettivo di riportare l’attenzione su questi temi fondamentali.Nel corso della serata verrà mostrato il complesso lavoro svolto ogni giorno dall’in ogni parte del mondo, nel tentativo di aiutare ogni singolo bambino e adolescente ad accedere a quei diritti essenziali che possono supportarlo in una crescita sana e naturale.