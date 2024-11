Gaeta.it - Mareggiata devasta l’area portuale di Sestri Levante: pescherecci affondati e danni ingenti

Facebook WhatsAppTwitter Una violentaha colpito, in provincia di Genova, nella notte scorsa, causandoal. Tra le conseguenze più gravi, l’affondamento di uno e il capovolgimento di un altro, oltre aa una discoteca, a un ristorante e a un’auto parcheggiata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha evidenziato la vulnerabilità della costa ligure di fronte a fenomeni atmosferici estremi.alla navigazione e alle infrastruttureLaha avuto impatti diretti sulla navigazione e sulle strutture locali. I pescatori hanno subito perdite significative, con un’immediata commissione per valutare imateriali. Duesono stati coinvolti, uno dei quali ha affondato, mentre l’altro è stato trovato capovolto, segno della violenza delle onde.