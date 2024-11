Gaeta.it - Manifestazioni contro il Tyrrhenian Link: tensione a Selargius con blocchi stradali e sgomberi

Facebook WhatsAppTwitter A, in Sardegna, si è tenuta una manifestazionela costruzione del, un’opera infrastrutturale importante per il trasporto di energia elettrica. Nella mattinata di oggi, circa trenta attivisti si sono riuniti per bloccare la strada statale 387, nei pressi dell’area dove verrà realizzata la stazione di conversione. La situazione si è intensificata in seguito allo sgombero dell’area da parte delle forze dell’ordine, che hanno restituito il sito alla Terna, la società che gestisce i lavori per il cavo sottomarino.Il contesto della manifestazioneIlè un progetto volto a migliorare la connessione energetica tra la Sardegna e il continente, ma ha generato divisioni nei territori coinvolti. Oggi, i manifestanti si sono riuniti per esprimere il loro disaccordo, contestando non solo il progetto in sé, ma anche il modo in cui sono state gestite le operazioni di sgombero.