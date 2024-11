Notizie.com - Larimar Annaloro, tutte le anomalie dell’autopsia: il mistero dei 45 minuti. Come è morta in realtà la 15enne?

Continuano senza sosta le indagini sul decesso di, latrovata impiccata ad un albero a Piazza Armerina, non lontano da Enna.Elementi anomali dall’autopsia: si infittisce ildella morte di, latrovata impiccata ad un albero il 5 novembre a Piazza Armerina in provincia di Enna, in Sicilia.le: ildei 45inla? (FACEBOOK FOTO/CARABINIERI FOTO) – Notizie.comI risultati dell’esame autoptico sono stati diffusi proprio in queste ore.riguardanti in particolare le mani, le ossa e le scarpe quelle riscontrate dagli esperti dell’ospedale Umberto I di Enna. Tutti elementi al vaglio dei carabinieri e della Procura della Repubblica per i Minorenni che stanno indagando per istigazione al suicidio.