Gaeta.it - La crisi della viticoltura marchigiana: Terra Cortesi Moncaro bloccata dalla liquidazione

Facebook WhatsAppTwitter La situazione di, la maggiore azienda vitivinicola delle Marche, è diventata critica. La produzione è sospesa dal 25 ottobre e, a oggi, non sono state fornite indicazioni chiare per un possibile rilancio. Con debiti che superano i 38 milioni di euro e una procedura digiudiziale aperta dal Tribunale fallimentare, i dipendenti lanciano un appello per il futuro dell’azienda.La paralisiproduzione e l’impatto sul brandLa produzione pressoè ferma dal 25 ottobre, una situazione che ha effetti devastanti sull’immagine dell’azienda. I dipendenti esprimono preoccupazione per il periodo di stallo che protrae il rischio di danni irreversibili. “Purtroppo il tempo non ènostra parte,” affermano i lavoratori, evidenziando come l’assenza di linee guida operative stia erodendo non solo il morale, ma anche il capitale reputazionale accumulato nel tempo.