Juniones. Il Seravezza vince ancora e crede nel primato

Nazionale. È unPozzi davvero bello, quello che batte 3-1 il Pontedera e resta in scia della vetta. Dopo 2 autoreti a favore, ci pensa Cini a chiudere i giochi. "Altra prestazione positiva – commenta Massimo Taurino –, il gruppo c’è e ci". Classifica: Fezzanese 21;e Livorno 18; Tau 17; Pistoiese 16; Grosseto 15; Figline 11; Prato 10; Gavorrano 8; Zenith Prato 7; Pontedera 6; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 1. Regionale Élite. Nonostante il cambio in panchina, per le dimissioni di Giacomo Vannoni, il Forte dei Marmi 2015 continua a perdere. Contro la Sestese è 0-3. Classifica: Sestese 28; Perignano 23; Lastrigiana 20; Fucecchio e Maliseti Seano 18; Cecina e Lampo Meridien 17; San Giuliano 16; Firenze Ovest 13; A. Arezzo e Bellariva 12; Bibbiena 11; Forte dei Marmi 2015 e Pontassieve 8; A.