Jennifer Ruggeri tra le top | Mi metto in discussione

, classe 2003 attuale numero 647 WTA e tesserata all’MTA di Jesi, è stata invitata per una tre giorni di allenamenti all’Associazione Tolentino insieme alle colleghe Sofia Rocchetti e Matilde Paoletti. Nulla di strano per la promettente tennista jesina, se non che sui campi ad attenderla c’era l’attuale n°53 al mondo Elisabetta Cocciaretto., come è nata questa iniziativa? "Sono stata invitata da Vittorio Magnelli, dal 2018 il Direttore Tecnico Nazionale Settore Femminile, mi hanno accompagnata dai miei maestri: Massimiliano Albarella e Alice Savoretti. C’era anche Danilo Pizzorno, tecnico specializzato nel video analyst, con il quale abbiamo visto e lavorato su cose molto interessanti. Vittorio ci teneva a parlare della programmazione per il prossimo anno, e a discutere sul percorso affrontato fino ad ora con il mio team.