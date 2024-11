Gaeta.it - Indagine su affidi al Comune di Caserta: 17 indagati per truffa e falso

Facebook WhatsAppTwitter Il caso degli affidamenti per l’integrazione dei migranti nella città diha portato alla chiusura di un’importanteda parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Nonostante la finalità nobile dei progetti, che prevedevano investimenti per sei milioni di euro, al centro della vicenda ci sono sospetti di corruzione e irregolarità amministrative. Tra i 17figurano nomi noti, come quello dell’ex dipendente comunale Matteo Palmisani e della Suora Rita Giarretta, legale rappresentante della congregazione delle Suore Orsoline.I dettagli dell’Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un ex operatore del Centro sociale Ex Canapificio, una delle più importanti associazioni diimpegnate nell’accoglienza e integrazione dei migranti.