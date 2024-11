Iodonna.it - In ritardo a lezione? Nessun problema, se a giustificarti c'è il futuro re: «Le scusi prof, colpa mia»

Ine con una scusa poco plausibile da rifilare alessore?, quando a “disrti” c’è ilre d’Inghilterra. Con i suoi 42 anni, il principe William è di quella generazione di royal che non rifugge i social media. Anzi, quando ne ha occasione li “cavalca” con maestria, riuscendo così ad avvicinarsi alle persone comuni in modo semplice e divertente. L’ultima frontiera è quella di TikTok, nella quale il primogenito di re Carlo è entrato quasi involontariamente, con un breve messaggio che sa tanto di giustificazione scritta da un genitore. Il principe William,re ma poco formale guarda le foto Il principe William giustifica due studentesseIl merito di questa viralità va a una studentessa dell’Ulster University di Belfast, Samantha Johnson, che ha chiesto al principe di intervenire e giustificare lei e la sua amica per il loroin aula.