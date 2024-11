Tvzap.it - “Grande Fratello”, brutte notizie per Alfonso e Mediaset dopo la puntata di ieri

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nella serata di, martedì 19 novembre 2024, è andata in onda una nuovadel, il reality show condotto daSignorini su Canale 5. Questa settimana c’è stato un cambio di programmazione: la diretta con ilva in onda il martedì e non più il lunedì. Il reality, inoltre, ha raddoppiato:ladi, tornerà in onda il prossimo sabato 23 novembre. Almeno per le prossime settimane, gli appuntamenti con la diretta saranno due. Una scelta che ha premiato? (Continuale foto)Leggi anche: Ultimo e Jacqueline, come si chiamerà il figlio e il significato del nomeLeggi anche: “”, Yulia incontra la madre malata:non regge e crolla in lacrimeLa nuova sfida del “ha deciso di destinare la prima serata del lunedì all’appuntamento con La Talpa.