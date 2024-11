Ilgiorno.it - Gli “scalatori“ sulla cupola: "Fuori controllo"

Leggi su Ilgiorno.it

Passeggiate sui cornicioni, piedi penzoloni nel vuoto. La salita fino allasopra l’Ottagono e la vista del cuore di Milano dai tetti della Galleria con la Madonnina che brilla nel cielo notturno. L’ultima bravata di “legge è stata pubblicata su Instagram due giorni fa. Ci risiamo. Perché non è la prima volta che questo luogo simbolo della città viene espugnato senza uno straccio di permesso da giovanissimi con l’obiettivo di postare le “imprese“ sui social, incuranti di rischiare la vita. Il pericolo anzi aumenta il valore dell’azione dal punto di vista di chi la compie e dei seguaci on line (follower), e basta leggere i commenti per rendersene conto: "Finalmente", "Avete spaccato", poi le immagini di fuochi a sottolineare “l’eccezionalità“ e quelle di corone, in segno di trionfo.