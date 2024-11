Quotidiano.net - Funerali più snelli per i Papi, le nuove regole

Arrivano leper idei Pontefici. Tra le novità introdotte vi è la constatazione della morte non più nella camera del defunto ma nella cappella, la deposizione immediata dentro la bara, l'esposizione alla venerazione dei fedeli del corpo del Papa già dentro la bara aperta, l'eliminazione delle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere. Lo scrivono i media vaticani parlando dell'aggiornamento dell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Un altro elemento di novità consiste nell'introduzione delle indicazioni necessarie per l'eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana.