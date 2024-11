Bergamonews.it - Frontale tra due auto a Pedrengo: ferite tre donne, una è grave

Leggi su Bergamonews.it

. Una donna è rimastamente ferita in seguito ad uno scontrotra dueche si è verificato intorno alle 10:50 di mercoledì (20 novembre) in via fratelli Kennedy a.Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: i veicoli sono venuti in collisione con via Pascoli e via del Caravaggio.Nell’impatto sono rimastetre, di 53, 60 e 80 anni, di cui una in condizioni gravi. Le persone coinvolte sono state assistite sul posto dal personale sanitario del 118, presente con tre ambulanze e duemediche. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, oltre a fornire il primo soccorso tecnico urgente, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a bonificare l’area compromessa. Notizia in aggiornamento.