Biccy.it - Fabrizio Corona: lite tra calciatori per un uomo e accuse alle squadre

Leggi su Biccy.it

Già nel 2023aveva iniziato a parlare dipronti a fare coming out e di “pressioni” fatte dloroperché stessero in silenzio. Successivamente l’ex re dei paparazzi aveva anche fatto outing a due giocatori, per poi occuparsi di altro, fino a qualche giorno fa. Questa settimana infatti l’imprenditore ha fatto outing ad altri quattromolto famosi, spiegando però che la sua è un’inchiesta per scoperchiare l’omofobia che regnerebbe nel calcio e che impedirebbe a questi sportivi di vivere alla luce del sole. Ieri seraè entrato nei dettagli e sul suo canale Telegram ha puntato il dito contro alcune, muovendo gravi.Se davvero ci sono pressioni fatte ai giocatori non etero e lui ne ha le prove, fa bene a fare questa inchiesta, per quanto riguarda la “grandissima discriminazione” nel calcio dubito che venga debellata a colpi di outing.