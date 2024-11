Ilrestodelcarlino.it - Dati sul turismo estivo: la replica di Ciarpella

"Sono ufficiosi, provvisori, non definitivi iche al momento ha a disposizione l’Osservatorio regionale per il– evidenzia il sindaco Massimilianoin risposta alle dichiarazioni, critiche, dei dem sull’andamento in ribasso del movimento turistico in città – ma se anziché criticarla e rifiutarsi di farne parte, gli esponenti del Pd locale avessero partecipato alla Consulta del, avrebbero potuto analizzare ia disposizione delle strutture e saprebbero che l’andamento del 2024 non è affatto negativo per Porto Sant’Elpidio. Tutt’altro. E non solo per i numeri, ma anche per i back sulla città emersi dai questionari sottoposti agli ospiti, tutti largamente positivi per organizzazione di eventi, servizi e pulizia". In attesa deiufficiali,ritiene che "un minimo di buon senso imporrebbe cautela nel commentareufficiosi sugli afflussi turistici 2024, ma evidentemente il buon senso non è di casa nel Pd locale".