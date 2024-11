Curling Europei femminili Lohja 2024 | ko con la Scozia per l’Italia orfana di Constantini

Leggi su Sportface.it

Arriva il secondo ko peraglidifemminile, in corso di svolgimento a, in Finlandia. Le azzurre di coach Soren Gran, già certe dell’accesso alle semifinali, sono state sconfitte dallacol punteggio di 5-9, restando comunque al secondo posto della classifica. Da sottolineare, purtroppo, l’assenza improvvisa di Stefaniache dopo quattro end è stata rimpiazzata da Marta Lo Deserto a causa di sanguinamenti dal naso, e che non è però stata fatta rimpiangere dalle altre azzurre Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis. Al Kisakallio Sports Institute, però, la fame delle britanniche alla fine fa la differenza. Per le azzurre si torna sul ghiaccio giovedì alle ore 8 per l’ultimo match del round robin, lo spareggio in chiave secondo posto contro la Svezia.