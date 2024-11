Romadailynews.it - Codice della Strada. Annalisa Corrado (PD) critica la riforma: “Norma repressiva e pericolosa”

L’europarlamentare e dirigente PD attacca il Governo Meloni: “Un disastro ideologico che penalizza sicurezza e mobilità sostenibile”.L’approvazione del nuovoda parte del Senato continua a suscitare polemiche., responsabile Conversione Ecologica nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico e europarlamentare S&D, ha espresso una duranei confrontipromossa dal Governo Meloni.“L’approvazione delnon è che l’ennesimo disastro del Governo, unae ideologica che non fa nulla per prevenire i drammatici incidentili, che ogni anno causano oltre 3.000 morti e 200.000 feriti”, ha dichiarato.La, secondo l’esponente PD, ostacola le amministrazioni locali virtuose che vogliono implementare modelli innovativi per la mobilità sostenibile e la sicurezzale.