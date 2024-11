Gaeta.it - Campagna “Oltre il labirinto”: Combattere la depressione con diagnosi e trattamenti tempestivi

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla, intitolata “Out of the Maze –il“, è stata lanciata recentemente per far luce su una condizione che colpisce milioni di persone in Italia. Promossa da Johnson & Johnson Innovative Medicine in collaborazione con l’associazione Fondazione Progetto Itaca Ets, lamira ad affrontare il tema dellae della cura della, esprimendo un messaggio incoraggiante: con un intervento adeguato è possibile trovare una via d’uscita da questa malattia non sempre riconosciuta e compresa.L’importanza di unatempestivaSecondo un’indagine condotta da Swg, il 58% dei soggetti affetti daritiene che riconoscere correttamente la patologia sia complesso, e un terzo dei pazienti sente di non riuscire a uscirne.