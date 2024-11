Oasport.it - BJK Cup, l’Italia affronta la rivelazione Slovacchia. Attenzione al doppio

Il giorno della grande finale è arrivato. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), l’Ital-tennis al femminile andrà a caccia del quinto titolo nella massima competizione a squadre per nazioni. Nell’atto finale di Billie Jean King Cup si sfideranno la selezione del Bel Paese capitanata da Tathiana Garbin e la, che ha trionfato nel 2002 battendo proprio le azzurre in semifinale e la Spagna in finale tra le mura amiche di Gran Canaria. Il bilancio dei precedenti è di 2-1 in favore delle rivali della compagine tricolore. L’ultimo incrocio risale all’anno passato, nelle qualificazioni per questa competizione, e le azzurre prevalsero 3-2 con l’affermazione decisiva nelformato da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.A distanza di un anno e mezzo ci sarà un nuovo incrocio, mapuò contare su un plus rappresentato da Jasmine Paolini.