Lapresse.it - Arezzo, esplosione in fabbrica di metalli: 4 intossicati

Leggi su Lapresse.it

questa mattina in unadiad. Quattro operai sono rimasti. L’è avvenuta intorno alle 10 e, stando alle prime informazioni, avrebbe interessato una caldaia in un’azienda di lavorazione, la Safimet, nella zona industriale di San Zeno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario con due ambulanze e un’auto infermierizzata. Al momento sono 4 gli operai rimasti, inviati in codice minore al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di. Intervenuti anche i tecnici della Asl e le forze dell’ordine.