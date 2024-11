Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 20 novembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, mercoledì 20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diProtagonisti saranno ancora una volta Gemma e Fabio. La dama di Torino, ormai da settimane, sta conoscendo meglio il cavaliere che per anni ha vissuto in Canada. E lui sembra avere occhi solo per lei, al punto che ha rifiutato una donna che aveva contattato il programma per lui., dopo il video creato da Tina con tutte le sfilate osé della dama, verrà mostrata l’ultima esterna dove Gemma provocherà molto Fabio.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, mercoledì 20, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.