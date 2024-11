Anticipazionitv.it - Amici, Luk3 in lacrime: interviene ancora Maria De Filippi

Il daytime di24 continua a mettere alla prova i suoi protagonisti, questa volta con una sfida che ha coinvolto i cantanti. Invitati a votarsi a vicenda, gli allievi hanno stilato una classifica basata su commenti positivi e negativi. Il clima si è presto acceso, tra accuse di incoerenza e delusioni personali. La tensione ha raggiunto l’apice quando, il giovane cantante 17enne, ha espresso tutta la sua frustrazione in, temendo di non essere compreso artisticamente. Un momento che ha richiesto l’intervento diDe, pronta a rassicurarlo con parole di incoraggiamento.La prova tra voti e tensioniLa prova della settimana ha richiesto ai cantanti di esibirsi e giudicarsi tra loro. Tra note positive e critiche, non sono mancate le polemiche. TriGNO è stato il più apprezzato, scherzando: “Non mi ascolta nessuno fuori, quindi mi devo ascoltare io”.