15enne impiccata | modalità anomale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 Dall'autopsia sul corpo dellatrovataa un albero, a Piazza Armerina (Enna),emerge che aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena. Sul corpo c'erano i segni delle corde, sciolte dalla madre della ragazza nel tentativo di soccorrerla.Laaveva però le mani libere,l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite,malgrado l'albero si trovi in mezzo al terreno." per un suicidio,secondo gli inquirenti. La famiglia non ha mai creduto al suicidio.