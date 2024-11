Panorama.it - UE-Mercosur: accordo di libero scambio a un bivio dopo 25 anni di trattative

Leggi su Panorama.it

A un passo dalla firma25di? L’ditra Unione Europea e paesi del(Mercato comune del Sud America) è sul tavolo del G20 a Rio de Janeiro. Ma il Free Trade Agreement con ilnon piace agli agricoltori francesi, da ieri di nuovo sui trattori in piazza. E qualche dubbio lo solleva anche il governo italiano. La via sembra essere quella del compromesso.La trattativa è in corso da 25e riguarda 717 milioni di consumatori. Il negoziato è iniziato nel 1999 e solo nel 2019 c’è stata la prima versione dell’che però ha lasciato insoddisfatti molti Paesi. La ratifica del trattato non è mai avvenuta e ora la data cruciale è fissata per il vertice di Montevideo, il 5-6 dicembre, ma il summit brasiliano di questi giorni potrebbe già anticipare passi decisivi.