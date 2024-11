Gaeta.it - Trasmissione ‘Noi e…’ con Mara Venier: solidarietà e spettacolo per i diritti dei bambini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il programmae.’, condotto da, si prepara a tornare per un’altra edizione all’insegna dellae del divertirsi per una buona causa. L’evento è dedicato alla celebrazione deidell’infanzia e coinvolge artisti e testimonial di rilievo per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che colpiscono iin tutto il mondo. Quest’anno, lasarà trasmessa il 20 novembre 2024, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Infanzia, un appuntamento atteso che invita tutti a riflettere e agire.Un evento per il World Children’s DayIl 20 novembre è una data significativa, poiché celebra il World Children’s Day, una giornata che mira a promuovere ideiin tutto il pianeta. L’UNICEF organizza questa iniziativa da anni, cercando di aumentare la consapevolezza sulle sfide che i più giovani devono affrontare.