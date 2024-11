Gaeta.it - Tragico incidente in cantiere: operaio di 41 anni perde la vita ad Aci Platani

Facebook WhatsAppTwitter Unevento ha scosso la comunità di Aci, frazione di Acireale, dove undi 41ha perso lain unsul lavoro. L’è avvenuto in unnella zona del torrente Lavinaio. Si tratta di una situazione che ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro.La dinamica dell’Secondo le informazioni emerse, l’uomo si trovava su un muretto di oltre tre metri di altezza, accompagnato da altri colleghi. Era alla fine del proprio turno e stava attendendo un furgone per il rientro. La tragedia si è consumata quando, per cause ancora da chiarire, l’è precipitato in un volo di diverse decine di centimetri, impattando con violenza la testa al suolo. Questo drammatico momento ha portato all’immediata mobilitazione dei soccorritori, ma purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati invano.