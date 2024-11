Tvzap.it - Tragedia in autostrada, furgoncino finisce tra due camion: una fine orribile

Un altro grave incidente nel nostro paese. Il sinistro ha causato la morte del conducente di unche è finito tra due. Una vera e propriache purtroppo non gli ha lasciato scampo. L’incidente si è rivelato mortale. (Continua.)Leggi anche: Devastante schianto trae furgone: il terribile bilancioLeggi anche: Devastante incidente in Italia tra furgone e: il bilancio è pesantissimoGrave incidente inin mezzo a dueUn grave tamponamento ha causato un incidente rivelatosi mortale e che ha coinvolto une due mezzi pesanti. Allaad avere la peggio è stato il conducente del veicolo leggero, rimasta schiacciata tra i due tir. La passeggera del, invece, è rimasta ferita, così come il conducente del mezzo pesante che lo ha tamponato.