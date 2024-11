Sport.quotidiano.net - Spezia-Sud Tirol, entusiasmo da tutto esaurito

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si annuncia un ‘Picco’ gremito in ogni ordine di posto per il match-Sud, in programma domenica alle 15. La prevendita dei biglietti è già attiva per i settori di tribuna e gradinata (com’è noto non sono in vendita i tickets per la curva Piscina), per quest’ultimo settore previsti prezzi popolari: solo 17 euro, con sconti riservati alle donne, over 65, under 25 (12 euro) e under 18 (8 euro). Una giusta politica dei prezzi, quella adottata dal club bianco, per un ‘Picco’ sempre pieno, promuovendo al tempo stesso la cultura delloalle nuove generazioni. In tal senso giovedì prossimo, Giuseppe Aurelio si recherà all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Aulla per incontrare i giovani alunni. Da sempre la Lunigiana è vicina ai colori bianchi, ne consegue l’estensione dell’iniziativa ‘Aquile di classe’ anche nella cittadina lunigianese.