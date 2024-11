Ilrestodelcarlino.it - Spesa a domicilio con consegne ultra rapide: chi le fa a Bologna

, 18 novembre 2024 – Novità per chi ha poco tempo e opta per la. In arrivo aun servizio di: sarà disponibile sette giorni su sette, rendendo così più facile fare lain città. Obiettivo raggiunto grazie al nuovo magazzino urbano di Carrefour e Glovo. Si tratta del secondo Carrefour Sprint in Italia dopo quello aperto a Firenze. Glovo gestirà integralmente il servizio diattraverso il proprio magazzino urbano, garantendo tempi sempre inferiori a 30 minuti. I clienti avranno accesso a un catalogo di oltre 3.500 prodotti. A supporto del lancio, saranno offerte promozioni speciali fino al 50% di sconto sui prodotti, insieme a riduzioni sui costi di consegna. "Con l’apertura del secondo ‘Carrefour Sprint’ apuntiamo a portare la partnership a un livello superiore, offrendo ai consumatori un servizio ancora più rapido, completo e innovativo,” ha dichiarato Alberto Dolcetta, Direttore Quick-commerce & Brands Ads di Glovo Italia.