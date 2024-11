Gaeta.it - Scoperta di marijuana a Gerocarne: i carabinieri sequestrano 4 kg di stupefacente

In una recente operazione condotta daidi Soriano Calabro, assistiti dai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, è stata effettuata una significativadi. Nel comune di, in una zona chiamata Comunella, le forze dell'ordine hanno trovato ben 4 chilogrammi di sostanza, nascosta all'interno di un bidone di plastica tra rovi e vicino a una porcilaia. Questo intervento è parte di una più ampia strategia di contrasto al traffico di droga nella regione.Operazione deinella lotta alla criminalitàIl ritrovamento dellaè il risultato di un'intensa attività di rastrellamento avviata dalla Compagniadi Serra San Bruno. L'operazione trova le sue radici in un impegno costante delle forze dell'ordine nel combattere le fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali attive nella zona.