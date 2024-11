Quando gioca l’Italia in finale di BJK Cup 2024 | data e orario

Leggi su Sportface.it

Mercoledì 20 novembre alle 17:00prenderà parte alladi Billie Jean King Cupper il secondo anno consecutivo. La squadra azzurra di Tathiana Garbin ha eliminato nel penultimo la Polonia di Iga Swiatek grazie alla vittoria di Lucia Bronzetti, schierata a sorpresa nel primo singolare, capace di battere Magda Linette, e della coppia d’oro formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, che si sono aggiudicate il doppio decisivo contro Iga Swiatek (che precedentemente aveva battuto in rimonta Paolini) e Katarzyna Kawa. Adessoaspetta di conoscere l’avversaria: domani alle 17 è in programma la sfida tra Gran Bretagna e Slovacchia.Sarà possibile seguire lain diretta tv su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), oltre che in streaming su SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento).