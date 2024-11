Polpetta avvelenata

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La mossa di Biden di autorizzare l’uso di missili americani sul territorio russo mi sembra molto pericolosa e fatta ad hoc per ostacolare i piani di pace di Trump.Olivia BraschiVia emailGentile lettrice, la sua impressione è corretta. È la vendetta postuma di Biden. Essendo stato espulso dalla Casa Bianca per manifesta incapacità e non potendo proseguire il disegno di protrarre la guerra per dissanguare la Russia, lancia unache inquina i pozzi e avvicina il mondo alla catastrofe. Trump potrebbe rispondere con una contromossa fatale per l’Ucraina: il suo ministro in pectore Elon Musk potrebbe togliere a Kiev l’uso del sistema satellitare Starlink, di proprietà del miliardario americano. Questo getterebbe le forze ucraine nel caos. Nonostante tutta l’intelligence fornita dalla Nato soprattutto grazie agli Awacs, Kiev perderebbe la superiorità nella “visione” del campo di battaglia e dovrebbe cercarsi gli obiettivi mobili con il binocolo e la carta geografica, come accadeva un tempo.